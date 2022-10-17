Ударом дрона зруйновано житловий будинок у Києві, під завалами люди (відео)

Внаслідок атаки Києва дронами-камікадзе вранці 17 жовтня у Шевченківському районі столиці почалася пожежа у житловому будинку, під завалами залишаються люди.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, на даний момент з будинку врятовано 18 осіб: «За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі — уточнюємо інформацію».

Відео з місця терористичної атаки росіян у мережу виклав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, один із дронів у столиці збили патрульні поліцейські, боєць ТРО, оперативник криминільного розшуку та спецназівець - вони стріляли з автоматів та пістолетів.

Потрапив на відео й момент прильоту.

Відреагував на чергову атаку й президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що тиждень тому ворог завдав ракетних ударів по центру столиці.

Фото — скріншот

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