Як позашлюбна дочка шойгу отримала литовське громадянство: розслідування ЗМІ

Незважаючи на те, що на путіна і помічників кремлівського режиму та членів їхніх сімей накладено санкції, їхні активи націоналізуються, а деякі країни більше не пускають звичайних російських туристів за шенгенськими візами, колишня серцеїдка і мати дітей російського міністра оборони сергія шойгу знайшла і продовжує шукати притулку в Литві. За даними Слідчого департаменту, Олена Камінскас, в минулому Шебунова, мати позашлюбних дітей міністра оборони рф влітку цього року втратила посвідку на проживання в Литві, повідомляє lrt.lt.

Жінка оскаржила рішення Департаменту міграції наприкінці серпня — на початку вересня, і справа ще не була призначена до слухання у Вільнюському окружному адміністративному суді. Справа не може бути розглянута в суді, оскільки є закритою, а Управління державної безпеки фігурує як третя зацікавлена особа. Департамент міграції не надав жодних пояснень щодо причин анулювання дозволу пані Камінскас. У своїй письмовій відповіді Департамент зазначає, що аргументи, на підставі яких було прийнято рішення про анулювання посвідки на проживання, будуть представлені юристами Департаменту міграції на судовому засіданні. У той час Департамент державної безпеки поінформував Департамент розслідувань про те, що він надав Департаменту міграції висновок про те, що перебування Камінскас у Литовській Республіці може становити загрозу національній безпеці держави через її контакти з російськими суб'єктами. Жінка має двох позашлюбних дітей від пана шойгу, одна з яких ще неповнолітня. Також в неї двоє дітей від шлюбу з литовцем Адолфасом Камінскасом.

Троє з чотирьох дітей Камінскаса мають литовське громадянство. Позашлюбна донька пана Камінскаса також є громадянкою Литви, згідно з наявними документами. Дівчинка отримала громадянство Литви у 2019 році, після одруження її матері з паном Камінскасом, після визнання ним її донькою та подачі заяви до Департаменту міграції Литви.

За інформацією, зібраною Департаментом розслідувань, пані Камінскас разом зі своїм литовським чоловіком може шукати шляхи для інвестування в Литву та інші країни Шенгенської зони. Посвідка на тимчасове проживання в Литві, видана Європейським Союзом, дає їм можливість вільно подорожувати та займатися бізнесом.

Олена та Адолфас двічі за цей рік залишали Литву більш ніж на пів року, а в серпні 2022 року заявили про свій переїзд до рф. Сам Адольфас отримав паспорт росії ще 2021 року.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що посла росії можуть вислати з Австралії через війну з Україною.

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