«Австралійцям промивають мізки»: посла росії можуть вислати з Австралії через війну з Україною

Посла росії в Австралії Олексія Павловського, який стверджує, що австралійцям «промили мізки», щоб вони стали на бік України, можуть вислати з країни. Він вже попередив, що будь-який крок щодо його висилки з Канберри потягне за собою негайну висилку австралійського дипломата з москви. Нагадаємо, міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила під час Генеральної Асамблеї ООН, що висилка російського посла Олексія Павловського «розглядається» після того, як президент путін приголомшив світ, оголосивши часткову військову мобілізацію і припустивши можливість застосування ядерної зброї, повідомляє австралійське видання Watoday:

«Після того, як уряд вже оголосив про широкі санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, які підтримують військові дії, висилка російського посла є одним з небагатьох важелів, що залишилися в розпорядженні уряду, щоб покарати росію за вторгнення. У неділю, 2 жовтня, уряд оголосив, що запровадить подальші фінансові санкції та заборону на в'їзд для 28 призначених росією сепаратистів, включаючи осіб, причетних до легітимізації „фіктивних“ референдумів про анексію чотирьох областей України. Уряд також оголосив, що подав інтервенцію до Міжнародного суду ООН на підтримку вимог України щодо порушення росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього».

Відповідаючи на запитання, чи буде москва відповідати висилкою посла Австралії в росії Грема Міена, якщо його вишлють на батьківщину, Павловський сказав: «Це не є правильною відповіддю. „Відплата“ — це не те слово. Просто так це працює… Взаємність — це основний принцип міждержавних відносин». Зрештою, він сказав, що «це абсолютно справа австралійської сторони вирішувати, чи потрібно їй підтримувати зв'язки через посольства з тією чи іншою державою, чи ні».

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив, що хотів би, щоб уряд «ліквідував будь-яку присутність» російської держави в Австралії, в тому числі шляхом висилки дипломатів з Канберри.

Тим часом посол США в Україні Бріджит Брінк оцінила шанси завершити війну з росією до 2023 року.

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