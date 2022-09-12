Візи для росіян: як Європа змінює правила

У понеділок, 12 вересня, набуло чинності рішення Євросоюзу про припинення дії угоди з росією про спрощений режим отримання шенгенських віз. Це означає, що візовий збір для росіян збільшився із 35 до 80 євро. Також стануть довшими за терміни оформлення візи, зросте обсяг документів, які необхідно подавати для її отримання. Правила видачі багаторазових віз посилюються.

Нагадаємо, до Шенгенської зони входять 22 держави ЄС, а також Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія та Швейцарія. Угода про спрощений візовий режим між росією та Євросоюзом діяла з 2007 року. З початком повномасштабної війни росії проти України, 24 лютого 2022 року, спрощений режим оформлення віз було скасовано для представників російського уряду, а також дипломатів та бізнесменів.

Єврокомісія (ЄК) наголошує, що в ЄС відчинені двері для росіян, які подорожують з невідкладних причин, особливо членів сімей громадян ЄС, а також журналістам, дисидентам та представникам громадянського суспільства. Для цих категорій російських громадян країни ЄС можуть знову зменшити візовий збір або навіть відмовитися від нього зовсім.

Ряд країн ЄС виступають за заборону на видачу туристичних віз російським громадянам. Проте ухвалити таке рішення на рівні Євросоюзу не вдалося. Брюссель надав право вирішувати питання про візи для росіян кожній країні окремо.

У неділю, 11 вересня, міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапіч висловився за те, щоб його країна приєдналася до обмежень на в'їзд для росіян. Якщо уряд підтримає цю пропозицію, Чорногорія може запровадити візовий режим із росією.

«Чорногорія є відданим партнером Євросоюзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має повністю приєднатися до ЄС у цьому рішенні, як це було досі», — наголосили у МЗС республіки.

Найближчим часом оголосять про заборону на в'їзд для росіян щодо шенгенських віз Литва, Латвія та Естонія.

Деякі європейські країни переглядають свою політику видачі золотих віз російським громадянам. Так, Португалія з кінця лютого отримала заявки від десяти росіян, але жодна з них не була задоволена. Перестали видавати «золоті візи» російським громадянам також Ірландія, Мальта та Чехія.

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