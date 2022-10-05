Восьмий пакет антиросійських санкцій ЄС затверджено: що забороняє Європа

Після того, як кремль заявив про «приєднання» українських територій до росії, Євросоюз погодив черговий, восьмий пакет санкцій проти рф.

«Ми діяли швидко і рішуче. Ми ніколи не приймемо фіктивні путінські референдуми та будь-яку анексію України. Ми сповнені рішучості продовжувати змушувати кремль платити», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У восьмому санкційному пакеті, зокрема, передбачаються нові заборони імпорту російської продукції. Втрати росії від обмежень можуть становити до 7,5 млрд євро. Також запроваджуються і експортні обмеження. Йдеться про ключові технології, які можуть використовуватися росією у військовій сфері.

Під санкції потрапить ряд фізичних та юридичних осіб, вводиться нова категорія для осіб, які допомагають росії обходити санкції.

Євросоюз поки що не вирішив запровадити обмеження цін на нафту, але, як стверджується, для цього «закладено правову основу».

Публікація в офіційному журналі ЄС санкційного пакету очікується у четвер, 6 жовтня.

Нагадаємо, що після «приєднання» до росії чотирьох областей України президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО. У ньому, зокрема, Верховній Раді рекомендовано ухвалити законопроекти про санкційне реагування на повномасштабне вторгнення росії в Україну та ескалацію війни.

Нагадаємо, що нещодавно США значно розширили санкційний список російських громадян у зв'язку з війною проти України — до нього внесено додатково 44 фізичні та 32 юридичні особи.

Фото Pixabay

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