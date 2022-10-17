5 страв з гарбуза, які прикрасять ваші будні: прості рецепти

Гарбузи — це для багатьох спогад дитинства, їхній колір викликає емоції щастя та радості. Вінницька гастроблогерка Олена Павлова, яка веде блог «Подільська кухня», поділилась рецептами страв, які точно прикрасять будні.

Гарбузові булочки на пательні

250 грамів гарбуза, 8 грамів сухих дріжджів, чайна ложка цукру і пів чайної ложки солі. Гарбуз на пару готується 15−20 хвилин. Охолоджується до 37 градусів. Додаємо цукор, дріжджі та сіль. Перемішуємо три хвилини при 37 градусах! Це важливо. Далі — 400 грамів борошна та 30 грамів олії. Дати піднятися тісту протягом години. Замісити та розділити на 16 частин. Сформувати булочки. Знову поставити на розстойку під плівку на пів години. Випікати на сухій пательні протягом трьох хвилин з кожного боку. За бажанням прикрасити кунжутом або чорним кмином.

Гарбузовий суп в гарбузі Інгредієнти: гарбуз — 1 кг морква — 2 шт. імбир — 20 г олія — 2 ст. л. цибуля — 1 шт. вода — 500 мл молоко — 100 мл Рецепт приготування: Розігрійте на сковороді олію. Поріжте гарбуз та імбир на невеликі шматочки та обсмажте до появи золотистої скоринки. В каструлі посмажте цибулю до м’якості, додайте натерту моркву. Змішайте всі овочі разом у великій каструлі та залийте гарячою водою. Доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні протягом 5−6 хв. Додайте сіль та перець до смаку. Долийте молоко. Суп перебийте до однорідності блендером. Ще раз доведіть до кипіння. Подавайте в гарбузі з гарбузовим насінням та зеленню.

Каша молочна з гарбузом та рисом

100 г рису, 300 г очищеного гарбуза шматочками, 200 мл молока, сіль та цукор до смаку, вершкове масло та родзинки для подачі. Відварити у воді рис та гарбуз. Злити воду, додати молоко, довести до кипіння, варити 5 хвилин. При подачі прикрасити родзинками та вершковим маслом.

Салат із запеченим гарбузом та чіпсами пастернаку Гарбуз запекти шматочками, пастернак — слайсами. Охолодити. У велику миску викласти салатну суміш, шматочки сиру фета чи бринзи з травами. Викласти гарбуз та пастернак. Заправити соусом «вінегрет».

Чизкейк гарбузовий

Для основи: 150 галетного печива або печива «До кави», 150 г фініків без кісточок, 1 куряче яйце. Для сирної начинки: 100 г запеченого гарбуза (я даю гарбузовий мус), 600−650 г м'якого домашнього сиру, 200 мл вершків, 2 яйця, цедра з половини апельсина, 50 мл апельсинового фрешу, 4 ст. л. цукру, 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю. Для гарбузового шару: 250 г запеченого гарбуза, 250 мл апельсинового фрешу, 1 яйце, 1\3 ч. л. меленого мускатного горіха, 2 ст. л. манної крупи.

Печиво подрібнити у блендері в крихту, додати порізані фініки й ще раз змолоти у блендері до однорідної маси. Отриману масу викласти у форму, вистелену пергаментом, сформувати щільний корж. Я використовувала форму діаметром 22 сантиметри. Заздалегідь запікаємо гарбуз і перебиваємо його на мус. Потрібний шматок гарбуза зі шкіркою, але без м'якоті кладемо в розігріту до 180−190 градусів духовку та запікаємо до готовності. В чаші блендера подрібнити до однорідної маси сир, вершки, яйця, крохмаль, гарбуз, апельсиновий сік та цедру. В кінці даємо крохмаль і знову збиваємо. Сирну масу виливаємо на корж. Печемо чізкейк в розігрітій до 170 градусів духовці 40−50 хвилин. Поки сирник печеться, готуємо його завершальний етап, гарбузове желе. Гарбуз, сік та яйце подрібнюємо у блендері, додаємо манку і вимішуємо. Виливаємо на сирний шар гарбузовий і печемо ще 20 хвилин. Подаємо сильно охолодженим.

А як приготувати пасту із запеченим гарбузом, в’яленими томатами та фетою, розповіла дієтологиня Катерина Черкаська.

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