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Паста із запеченим гарбузом, в’яленими томатами та фетою: ідеальний варіант для ситного обіду

22:40 12 жовтня 2022
Паста з гарбузом

Сезон гарбуза розпочато. У своєму арсеналі дієтологиня Катерина Черкаська має безліч рецептів смачних, простих в приготуванні й корисних страв для тих, хто худне та не тільки. Однією з таких є ця паста.

Інгредієнти:

макарони з твердих сортів пшениці — 45 г

гарбуз — 120 г

томати в’ялені — 30 г

шпинат — 30 г

сир фета — 30 г

часник — 1 зубчик

йогурт густий — 1 ст. л.

зелень і спеції — до смаку

Приготування

Нарізаємо гарбуз середнім кубиком, збризкуємо олією, посипаємо спеціями та випікаємо 20 хвилин при 190 градусах. Макарони відварюємо до готовності. Дрібно нарізаємо шпинат, на змащену олією сковорідку вичавлюємо часник, додаємо шпинат і пасеруємо. Потім додаємо йогурт, макарони, гарбуз, перемішуємо і готуємо 5 хвилин. Готову пасту посипаємо нарізаними в’яленими томатами та сиром фета.

А як приготувати гарбузові булочки з яблуками, які ідеально підходять до сніданку, розповіла фудблогерка Соня Канлай.

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