«Було дуже страшно»: Наталія Могилевська розповіла, як намагалася збити дрон над своїм будинком

Співачка Наталія Могилевська, як і всі жителі Києва, пережила вранці 17 жовтня атаку російських дронів-камікадзе. Один із них пролетів просто над будинком артистки. Вона навіть встигла зняти цей момент на відео. Наталія розповіла, що їм із сусідами було дуже страшно, але вони намагалися збити ворожий безпілотний апарат Shahed.

На відео, опублікованому на сторінці Могилевської в Інстаграм, чутно характерний звук «мопеда», як називають дрони, та постріли.

«Ворожній дрон над моїм будинком сьогодні. Було дуже страшно, бо всі ми із сусідами намагалися його збити, і я боялася, щоб він не впав на наші будинки», — написала під відео Могилевська. Вона назвала атаку жахливою та закликала закрити українське небо.

Нагадаємо, внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку в Шевченківському районі, загинуло четверо людей. У цьому будинку мешкає ведучий «1+1» Єгор Гордєєв, під час сигналу тривоги він спустився у підвальне приміщення.

У міністерстві внутрішніх справ України закликали українців не намагатися самостійно збивати дрони та не публікувати їхні фото.

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