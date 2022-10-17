«Останні дві години моя родина не дихала»: із зруйнованого ворожим дроном будинку в центрі Києва дивом врятували пенсіонерку

Вже відомо, що в результаті атаки ворожих дронів-камікадзе на Київ загинули щонайменше дві людини — молоде подружжя, яке чекало на дитину. У момент прильоту дрону вони перебували у своїй квартирі у багатоповерхівці у Шевченківському районі столиці. Рятувальники продовжують розбирати завали. На одній із фотографій, що облетіли ЗМІ, — літня жінка, яку дивом врятували співробітники ДержНС.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що пані Ганну дістали з третього поверху пошкодженого будинку. Зважаючи на те, що частини будинку, де перебувала пенсіонерка, фактично немає, жінка справді вижила дивом.

Виявилося, що пані Ганна — бабуся Олександра Вишневського, автора проекту створення корпоративних аудіо подкастів. Про це Олександр розповів у своєму Instagram:

«На фото моя бабуся, яка вже, мабуть, відоміша за мене! Сьогодні російський дрон камікадзе майже повністю зруйнував її будинок. Я дякую Богу, що вона залишилася живою! Дякую всім рятувальникам та службам, які їй допомогли! Останні дві години наша сім'я не дихала… Ми могли тільки чекати, займаючись хоч чимось, щоб відволіктися від жаху, який спадав на думку… Друзі, будьте уважні, не нехтуйте сигналами тривоги, зробіть все необхідне, щоб можна було відреагувати на ситуацію в моменті — повний бак, тривожна валізка … «.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у зруйнованому ворожим дроном будинку жив ведучий «Сніданку з 1+1» Єгор Гордєєв.

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