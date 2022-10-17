«У всьому винна корупція»: мобілізовані окупанти залишились без бронежилетів

Як повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, рівень спорядження мобілізованих до України окупантів в рази нижчий, ніж у раніше розгорнутих військ. В останніх теж було погане забезпечення.

«Багатьом резервістам, ймовірно, доведеться купувати власні бронежилети, особливо сучасний бронежилет 6Б45, який має бути загальним для бойових підрозділів в рамках програми індивідуального оснащення „Ратник“. Цей бронежилет продається в російських інтернет-магазинах за 40 000 рублів (приблизно 640 доларів США), порівняно з приблизно 12 000 рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні».

У 2020 році російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 000 комплектів бронежилетів «Ратник», що є достатнім для оснащення сил, які наразі дислокуються в Україні. За даними розвідки, страшна корупція та погане матеріально-технічне забезпечення залишаються одними з основних причин низької ефективності діяльності росії в Україні.

Нагадаємо, військовий журналіст розповів про сильні та слабкі сторони «вагнерівців» і про те, що вони у разі загрози здаються у полон без вагань.



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