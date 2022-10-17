У разі загрози здаються у полон без вагань: військовий журналіст розповів про сильні та слабкі сторони «вагнерівців»

Журналіст Андрій Цаплієнко поділився спостереженнями українських воїнів щодо тактики найманців з ПВК Вагнера на передовій.

За його словами, наші захисники відзначають, що «вагнерівців», як правило, використовують, як штурмові підрозділи. Найманці підходять до нашого переднього краю після роботи артилерії і танків, та під прикриттям димових завіс. Зазвичай працюють в складі малих груп, часто використовують неготовність особового складу українських підрозділів до активних штурмових дій під час вогневого нальоту або одразу після нього.

«Приклад тактики „вагнерівців“: під час одного з боїв наші хлопці виявили чотирьох штурмовиків противника, які хаотично лежали один на одному і виглядали, як вбиті. Українці вирушили перевіряти тіла. Під час перевірки почали штовхати ногою одного з них. Він навіть не поворухнувся. Українські воїни здогадалися, що з тілами щось не так, бо вони не закам’яніли. Один з „вагнерівців“, зрозумівши, що їхню групу викрили, сам одразу здався. Решта найманців спробували чинити опір, та були застрелені на місці», — пише журналіст.

За його словами, «вагнерівці» виявляють більш високу психологічну стійкість, мобілізовані росіяни.

Під час огляду їхніх документів наші бійці побачили, що особисті дані найманців, адрес проживання, сімейний стан, данні про дружину та дітей написані лише олівцем, а приналежність до військових частин не вказувалася.

«Сильною стороною „вагнерівців“ є їхній значний бойовий досвід. В Україні зараз використовують найманців, які до того воювали на території Сирії. Але слабка сторона цих людей — відсутність мотивації. У разі реальної загрози вони здаються, не вагаючись. Все це треба враховувати нашим бійцям на тих напрямках, де загроза російських атак за участі піхоти є найбільшою», — додав Цаплієнко.

Нагадаємо, що останнім часом до ПВК Вагнера активно почали набирати кримінальних злочинців.

Раніше у СБУ повідомили про ліквідацію двох ворожих ДРГ, до складу яких входили найманці з ПВК Вагнера, на Харківщині. Спецслужба показала відео спецоперації.

Фото з мережі

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