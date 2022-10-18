Ворог ударив по Дніпропетровській та Миколаївській областях, загинув чоловік, є прильоти у важливі об'єкти (відео)

У ніч проти 18 жовтня російський ворог кілька разів атакував населені пункти на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.



«Російські окупаційні війська всю ніч тримали в напрузі Нікопольський район. Били „Градами“ і важкою артилерією по Мирівській та Покровській громадах» , — пише він.

Внаслідок ударів постраждали агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вишетарасівка майже 1 тисяча сімей залишилася без світла. Немає там і зв'язку — понівечена вежа.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють про те, що вибухи було чутно і вранці.

Одна з ракет потрапила в об'єкт енергетичної інфраструктури, спричинивши сильне задимлення.

Факт прильоту підтвердили в офісі президента.

Ще одну ракету вдалося збити і вона приземлилася у воду.

У багатьох будинках, які знаходяться недалеко від епіцентру вибуху, вибило шибки.

Також про вибухи вранці повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул . Крім того, вночі ворог намагався направити диверсійно-розвідувальну групу чисельністю біля взводу обійти позиції ЗСУ поблизу Нової Кам'янки на Херсонщині. У стрілецькому бою зазнав втрат і ретирувався на вихідні позиції.

Ще однією областю, по якій вдарили рашисти, стала Миколаївська, заявив у Telegram голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

«Вночі Миколаїв знову був обстріляний ракетами з-300. Є попадання у двоповерхову будівлю. Під завалами знайдено тіло чоловіка, рятувально-пошукові роботи продовжуються», — написав він.

Ще однією метою російських фашистів у місті став такий «важливий об'єкт», як квітковий ринок — усі павільйони в ньому зруйновані. На щастя, вночі на ринку не було ні продавців, ні покупців, тож ніхто з українців не постраждав.

Уламки ворожих снарядів

Також Віталій Кім повідомив і радісну новину — станом на 06:20 у місті відновлено електропостачання.

Нагадаємо, за інформацією президента Володимира Зеленського, всього 17 жовтня під російськими ракетними ударами опинилося понад 25 населених пунктів нашої країни.

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