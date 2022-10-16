Терористи обстріляли Дніпропетровську та Миколаївську області, є поранений

У ніч на неділю, 16 жовтня, російські окупанти обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровської області.



Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



«Найгарячіше було в Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранено 47-річного чоловіка», — зазначив він.

Ворожа атака викликала кілька пожеж. Рятувальники їх уже загасили.



За словами чиновника, у місті понівечено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автомобілі, кілька газопроводів та ліній електропередач.



Понад 1500 сімей залишилися без світла. Енергетики вже чинять мережі.



«У Марганецькій громаді обійшлося без постраждалих. В інших районах вила сирена, але без атак і цієї хвилини спокійно», — додав глава ОВА.



Також протягом доби рашисти обстрілювали Миколаївську область, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».



«Противник атакував Миколаївську область з берегового ракетного комплексу „Бастіон“ однією крилатою ракетою типу Onyx з тимчасово окупованого Криму. Обійшлося без втрат», — зазначили наші воїни.



Але не обійшлося без курйозів: під час запуску противником 4 ракет з Любимівки на території тимчасово захопленої Херсонщини всі ракети вибухнули у повітрі, повідомили місцеві Telegram-канали.



Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили атаки противника в районах 8 населених пунктів на Донбасі. Внаслідок ударів авіації Сил оборони уражено 24 райони зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів рашистів. ЗСУ збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога, а також знищили 7 об'єктів ППО росіян.

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