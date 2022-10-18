Вбив ще одну вагітну жінку: Зеленський запропонував путіну записати собі чергове «досягнення»

Глава держави-терориста росії володимир путін може записати собі в «актив» чергове ганебне криваве «досягнення» — вбивство сім'ї, що складалася з молодого чоловіка та вагітної жінки.

З такою «пропозицією» виступив у відеозверненні за підсумками 236-го дня війни президент Володимир Зеленський, говорячи про атаку на Київ іранських дронів.

«У Києві вони вбили молоду сім'ю, влучивши в житловий будинок іранським „шахідом“. Хлопець і вагітна дівчина на шостому місяці… володимир путін може записати собі чергове „досягнення“ — вбив ще одну вагітну жінку. Загалом чотири людини вбито лише цим „Шахідом“. Були й інші влучення. Понад 25 населених пунктів нашої країни опинилися під ударами», — сказав глава Української держави.

Також Володимир Зеленський зазначив, що світ може і має зупинити російський терор.

«Коли ми говоримо про необхідність України у засобах протиповітряної та протиракетної оборони, ми говоримо про реальні життя, які забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракет і дронів. Тільки за 12 годин з 9 вечора неділі вдалося знищити 37 іранських „Шахидів“ і кілька крилатих ракет. Але щоб гарантовано захистити наше небо та звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО та більше забезпечення ракетами для таких систем», — заявив український лідер.

При цьому це на користь не тільки нашої країни.

«Чим менше терористичних можливостей буде у росії, тим швидше закінчиться і вся ця війна. росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки. Навіщо їй терор? Щоб давити — тиснути на нас, на Європу, на весь світ «Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди однаково ефективно, і на російський терор подіє так само», — упевнений президент України.

Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними з партнерами зусиллями, росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир, резюмував президент України, без спроб виграти час, як це робить зараз кремль.

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