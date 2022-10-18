Погрожував пістолетом за надто коротку спідницю: легендарний чемпіон світу отримав три роки в'язниці

Чемпіона світу з велоспорту та рекордсмена за кількістю перемог на етапах знаменитої велогонки «Джиро д'Італія» (42 тріумфи!) 55-річного Маріо Чіполіні засуджено судом до трьох років в'язниці за звинуваченням у домашньому насильстві, повідомляє Corriere della Sera.

Легендарного італійського спортсмена визнано винним у насильстві над своєю колишньою дружиною Сабріною Ландуччі та її нинішнім партнером Сільвіо Джусті. Маріо проведе три роки за ґратами та заплатить своїм жертвам 85 тисяч євро відшкодування збитків (80 тисяч — Сабріні та 5 тисяч — Сільвіо). Прокурори просили для знаменитого велогонщика покарання у вигляді двох з половиною років ув'язнення, але суддя виніс ще суворіший вирок.



Зокрема, повідомляється, що Чіполліні одного разу погрожував своїй колишній пістолетом, бо та вирішила носити спідницю, яка, на його думку, була надто короткою.

Додамо, що колишня дружина Чіполліні доводиться рідною сестрою колишньому італійському воротареві Марко Ландуччі, котрий відомийу своїми виступами за «Фіорентину» та «Інтер». Сам Маріо — не лише чемпіон світу та рекордсмен за кількістю перемог на етапах «Джиро д'Італія», а й 12-разовий переможець етапів «Тур де Франс» та 3-разовий тріумфатор «Вуельти Іспанії».

Легенда велоспорту з колишньою дружиною

«Я щаслива, що справедливість перемогла. Це були важкі моменти, але тепер я бачу просвіт», — цитує Corriere della Sera Сабріну Ландуччі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного тенісиста Бориса Беккера засуджено до реального тюремного терміну.

Фото Corriere della Sera, Instagram

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram