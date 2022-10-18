У Єйську різко зросла кількість загиблих, а російські чиновники ніяк не можуть вигадати правдоподібну версію авіакатастрофи

Вранці 18 жовтня помічник міністра охорони здоров'я росії Олексій Кузнєцов надав журналістам свіжу інформацію щодо жертв авіакатастрофи в Єйську. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у цьому місті військовий літак врізався у дев'ятиповерховий житловий будинок .

За словами Кузнєцова, внаслідок падіння винищувача Су-34 загинули 13 людей, у тому числі троє дітей. Ще 19 жителів Єйська зазнали поранень.

Міністр охорони здоров'я росії Михайло Мурашко уточнив — четверо постраждалих під час пожежі в Єйську переведено до Краснодара, у міських лікарнях залишаються 15 людей.

Ця інформація суперечить заяві глави МНС росії Олександра Куренкова. Він повідомляв, що постраждали 22 особи, з них троє загинули. Куренкова взагалі цікава версія катастрофи. Він стверджує, що вибуху після падіння літака не було! А пожежа у багатоповерхівці виникла внаслідок розливу пального. І це після багатьох свідчень про серію вибухів, які чули жителі Єйська!

Інша версія у підлеглих пана Куренкова. Міністерство цивільної оборони та надзвичайних ситуацій Краснодарського краю в Telegram повідомляло ввечері 17 жовтня, що постраждали 25 людей, четверо з них загинули. Зникли безвісти шестеро. Евакуювали 250 осіб, серед них — 40 дітей. Усіх розселили у шести готелях та пансіонатах міста. Пожежа згашена. Постраждали близько 15 квартир.

І знову неузгодженість у заявах чиновників! Чергово-диспетчерська служба Єйська повідомила «Інтерфаксу»: «Площа займання склала близько 2000 квадратних метрів. Вогонь повністю охопив один із під'їздів. Обвалено перекриття з дев'ятого по п'ятий поверхи. Вогнем охоплено під'їзд повністю, пошкоджено тією чи іншою мірою близько 45 квартир».

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поки що тільки-но заявив про введення режиму НС на місці падіння військового літака. Коментувати причини катастрофи він не поспішає.

Міноборони росії у своєму репертуарі. Офіційна версія така — розбився літак, який виконував навчально-тренувальний політ із військового аеродрому Південного військового округу. Боєприпасів на борту не було. У кабіні було два пілоти. При наборі висоти виник спалах одного з двигунів. Льотчики катапультувалися. З ним все гаразд. Проводиться розслідування.

Цю версію ставлять під сумнів як мешканці Єйська, так і військові експерти, зокрема російські. Наприклад, кореспондент «Комсомольської правди» Олександр Кац, який перебуває в списках санкцій низки західних країн, заявив, що розбився бойовий літак 277-го бомбардувального авіаполку. На борту були снаряди. Після падіння Су-34 відбулася їхня детонація.

Очевидно, що інформація з Єйська ще не раз доповнюватиметься. Зруйнований будинок був одним із найвищих у невеликому місті. Авіакатастрофа сталася увечері, коли більшість мешканців уже повернулися додому після роботи.

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