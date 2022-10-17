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Світ

Знесло цілий під'їзд: військовий літак із повним боєкомплектом упав на багатоповерхівку в російському Єйську (фото, відео)

19:59 17 жовтня 2022
Вибух

Росію продовжують непокоїти вибухи. У російському Єйську на житловий будинок упав літак Су-34. У польоті в нього спалахнув двигун. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

 

Літак летів із боєзапасом і впав у дворі житлового будинку, після чого вогонь перекинувся на будівлю. Льотчики встигли катапультуватись. Боєприпаси, що детонують, поки заважають пожежникам наблизитися до житлового будинку. Наразі вогнем охоплено близько двох тисяч квадратних метрів. Внаслідок пожежі пошкоджено 15 квартир.

 

Міноборони рф підтверджує падіння Су-34 в Єйську. За заявою міністерства, літак упав при наборі висоти під час навчального польоту.

Щонайменше 13 людей постраждали після падіння Су-34. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в російському місті Бєлгороді невдало запущена по Харкову ракета впала на житловий будинок.

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