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Постраждала третина електростанцій країни: Зеленський про результати ударів ворога по Україні

12:55 18 жовтня 2022
Зеленський

За останній тиждень від російських ракетних атак та дронів постраждала третина електростанцій України, повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

«З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні», — написав він і додав, що «місця для переговорів із путінським режимом не залишилося».

Раніше в Офісі президента заявили, що ракетний обстріл енергетичної інфраструктури з боку росіян може призвести до відключення електроенергії та води по всій Україні. Зокрема, 18 жовтня постраждали Житомир, Київ, Дніпро та Миколаїв.

Як відомо, армія путіна із серпня зазнає невдач на полі бою в Україні, тому, за даними британської розвідки, в Москві вирішили завдавати ударів по цивільних об'єктах.

Президент України заявив, що ракетними атаками та іранськими дронами кремль нічого не змінить для себе на полі бою. Українці не перестануть гнати російських фашистів зі своєї землі.

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