Російський ворог атакував Київську та Житомирську області, у столиці три прильоти в об'єкт енергопостачання на лівому березі

Окупанти продовжують атакувати Київську область, де напередодні продовжили комендантську годину. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

«Довгі повітряні тривоги з вечора і до ранку. Ворог продовжує атакувати нашу Київську область» , — написав він.

Кулеба зазначив, що вчора сили протиповітряної оборони збили низку ворожих об'єктів.

Мер Броварів Ігор Сапожко також зазначив, що зараз у Київській області працює ППО. Він закликав мешканців зберігати спокій та перебуває у укриттях.

У самій столиці з 06:25 триває повітряна тривога. Мешканцям рекомендовано перебувати у укриттях.

В одному з районів міста було помічено чорні клуби диму.

Згідно з повідомленням заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенко, за попередніми даними, відбулося влучання в об'єкт енергозабезпечення.

«Попередньо три прильоти в об'єкт енергозбереження на лівому березі міста», — написав він.

Також вранці у вівторок, 18 жовтня, вибухи пролунали у Житомирі.

Російські окупанти атакували один із об'єктів енергозабезпечення міста, заявив заступник керівника Офісу президента.

«ЖИТОМИР. Попередньо 2 прильоти в об'єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС», — написав заступник Єрмака.

Як повідомив мер міста Сергій Сухомлін, двоє городян зазнали поранень, з них одного довелося госпіталізувати. Енергопостачання у Житомирі обіцяють відновити протягом півгодини.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня ракетну атаку ворога зазнали також Дніпропетровська область і Миколаїв.

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