рф нічого не змінить для себе на полі бою: Зеленський про ранкові обстріли ворогом українських міст

Терор та вбивства мирних жителів нічого не змінять для росії на полі бою.

Про це написав у своєму Telegram президент Володимир Зеленський.

«Україна під обстрілами окупантів. Вони продовжують робити те, що вміють найкраще, — тероризувати та вбивати мирних людей. У Миколаєві ракетами C-300 ворог зруйнував житловий будинок. Загинула людина. Також був удар по квітковому ринку, каштановому скверу. Цікаво, з чим на цих абсолютно мирних об'єктах боролися російські терористи?», — заявив президент.

«Держава-терорист нічого не змінить для себе ось такими діями. Тільки підтвердить свою руйнівну та вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що вранці у вівторок, 18 жовтня, путінські варвари атакували територію України. Повітряна тривога оголошена по всій країні. Повідомляється про вибухи у Харкові. За попередньою інформацією, під ударом опинився район одного із промислових підприємств міста. У місті через вибухи зупинили рух метро.

Також вибухи сталися й у Дніпрі. За інформацією Офісу президента України, є два прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури, він зазнав серйозних пошкоджень. Також відомо, що у низці районів міста припинено централізоване водопостачання.

Повідомляють також про вибухи та знеструмлення у Житомирі. Як зазначили в Офісі президента України, є два прильоти до об'єкту енергозабезпечення. Також є влучення у Києві. Подекуди почалися перебої з електропостачанням. За інформацією ОПУ, попередньо 3 прильоти в об'єкт енергозабезпечення на лівому березі.

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