McDonald's оголосив про відкриття ресторанів у Львові

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's, яка повернулася на український ринок з 20 вересня, відкрила чотири заклади у Львові, повідомивши про це на своєму сайті. Причому всі ресторани, що відкрилися, обслуговують відвідувачів і забезпечують доставку замовлень.

Ресторани відкрилися за такими адресами:

проспект Шевченка, 7;

проспект Чорновола, 12;

проспект Свободи, 35;

село Сокільники, вулиця Стрийська, 30 А.

Час роботи всіх закладів — з 9:00 до 20:00, проте на час повітряної тривоги обслуговування відвідувачів припиняється.

Нагадаємо, в Києві зараз працює п'ять ресторанів компанії .

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