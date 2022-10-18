McDonald's оголосив про відкриття ресторанів у Львові
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's, яка повернулася на український ринок з 20 вересня, відкрила чотири заклади у Львові, повідомивши про це на своєму сайті. Причому всі ресторани, що відкрилися, обслуговують відвідувачів і забезпечують доставку замовлень.
Ресторани відкрилися за такими адресами:
- проспект Шевченка, 7;
- проспект Чорновола, 12;
- проспект Свободи, 35;
- село Сокільники, вулиця Стрийська, 30 А.
Час роботи всіх закладів — з 9:00 до 20:00, проте на час повітряної тривоги обслуговування відвідувачів припиняється.
Нагадаємо, в Києві зараз працює п'ять ресторанів компанії .97
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