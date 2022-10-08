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Суспільство та люди

McDonald's відкриває у Києві нові ресторани: названі адреси

12:24 8 жовтня 2022
мак-меню

Компанія McDonald's, яка вже відновила роботу в Києві, відкриває ще два ресторани мережі. Про це менеджери компанії написали у соцмережі.

«Раді повідомити про відкриття ще двох МакДональдз у Києві. Заходьте скуштувати улюблену Фрі або замовляйте доставку з Glovo», — йдеться у повідомленні.

Ресторани McDonald's запрацюють ще за такими адресами:
- вулиця Євгена Сверстюка 1;
- проспект Перемоги 138.

Нагадаємо, 24 лютого McDonald's в Україні припинила роботу. 20 вересня відкрилися перші три ресторани McDonald's у Києві.

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