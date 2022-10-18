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Події

Вдарив кілька разів молотком: чоловік безжально позбавив життя колишню дружину

13:24 18 жовтня 2022
рушник

На Рівненщині чоловік вбив колишню дружину. Як повідомили в обласному главку поліції, у селі Шпанів виявили 59-річну місцеву мешканку без ознак життя.

Слідчі з'ясували, що після розлучення колишнє подружжя залишилося спільно проживати у будинку. Під час чергової сварки чоловік ударив жінку по голові молотком. Від отриманих травм вона померла.

61-річного чоловіка затримали.

Нагадаємо, на Рівненщині 37-річний чоловік убив колишнього тестя, а також поранив швагра й колишню тещу.

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