Вбив тестя та хотів позбавити життя ще двох людей: під Рівним відбулися моторошні події

На Рівненщині судитимуть 37-річного мешканця с. Рудня-Карпіловська, якому інкримінують умисне вбивство та закінчений замах на умисне вбивство двох людей.



Слідчі прокуратури встановили, що 1 червня цього року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, взяв незареєстровану мисливську рушницю та пішов до будинку батьків своєї колишньої дружини. Там він застрелив тестя, поранив швагра й вдарив по голові прикладом тещу.

Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі життя швагра та тещі вдалося врятувати. До приїзду поліції стрілка допомогли затримати місцеві жителі.

Чоловік перебуває під вартою. Проведена психолого-психіатрична експертиза підтвердила, що відхилень в обвинуваченого немає і на момент скоєння злочину він усвідомлював свої дії.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного ув'язнення.

Раніше «ФАКТИ» писали про страшні вбивства на Київщині — у селі Рудня Броварського району чоловік убив свою співмешканку, а у Бучанському районі батько вбив та розтяв свого сина.

374

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram