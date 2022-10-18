Вбив тестя та хотів позбавити життя ще двох людей: під Рівним відбулися моторошні події
На Рівненщині судитимуть 37-річного мешканця с. Рудня-Карпіловська, якому інкримінують умисне вбивство та закінчений замах на умисне вбивство двох людей.
Слідчі прокуратури встановили, що 1 червня цього року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, взяв незареєстровану мисливську рушницю та пішов до будинку батьків своєї колишньої дружини. Там він застрелив тестя, поранив швагра й вдарив по голові прикладом тещу.
Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі життя швагра та тещі вдалося врятувати. До приїзду поліції стрілка допомогли затримати місцеві жителі.
Чоловік перебуває під вартою. Проведена психолого-психіатрична експертиза підтвердила, що відхилень в обвинуваченого немає і на момент скоєння злочину він усвідомлював свої дії.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного ув'язнення.
Раніше «ФАКТИ» писали про страшні вбивства на Київщині — у селі Рудня Броварського району чоловік убив свою співмешканку, а у Бучанському районі батько вбив та розтяв свого сина.374
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