Сімейна сварка закінчилася смертю: під Києвом чоловік убив співмешканку, вдаривши металевим прутом по голові
Поліція Броварського району Київської області повідомила про підозру чоловіку, який убив свою співмешканку.
Інцидент стався ще 13 жовтня близько 9 години вечора. До поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про побиття жінки.
Поліцейські з'ясували, що у селі Рудня між співмешканцями виник словесний конфлікт, внаслідок якого 33-річний чоловік вдарив потерпілу металевим прутом по голові.
Від удару 39-річна жінка померла на місці.
Раніше повідомлялося про трагедію у Бучанському районі Київщини, де чоловік убив та розтяв власного сина.39
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