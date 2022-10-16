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Події

Сімейна сварка закінчилася смертю: під Києвом чоловік убив співмешканку, вдаривши металевим прутом по голові

13:24 16 жовтня 2022
затримання

Поліція Броварського району Київської області повідомила про підозру чоловіку, який убив свою співмешканку.

Інцидент стався ще 13 жовтня близько 9 години вечора. До поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про побиття жінки.

Поліцейські з'ясували, що у селі Рудня між співмешканцями виник словесний конфлікт, внаслідок якого 33-річний чоловік вдарив потерпілу металевим прутом по голові.

Від удару 39-річна жінка померла на місці.

Раніше повідомлялося про трагедію у Бучанському районі Київщини, де чоловік убив та розтяв власного сина.

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