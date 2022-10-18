Дем’яненко про інцидент із Запісоцьким на кордоні: «УАФ стала мішенню пособників путіна»

Перший віце-президент Української асоціації футболу Анатолій Дем'яненко відреагував на інцидент із утриманням на українському кордоні генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.

За його словами, проти Української асоціації футболу розпочалась атака на замовлення росіян. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Я вже казав, що росія одного дня поплатиться за все, що вона витворяє в нашій країні. Так воно і буде. Але ми самі не повинні допускати того, що руками наших правоохоронців чи одіозних бізнесменів росія досягає тут своїх цілей.

УАФ стала мішенню пособників путіна рівно тоді, коли російське лоббі у міжнародних футбольних колах потерпіло цілковиту поразку. Там воно наткнулося на залізний опір і системну роботу президента українського футболу Андрія Павелка.

Я охоче вірю, що фсб поставило собі за мету через підконтрольних правоохоронців і політиків максимально дестабілізувати роботу УАФ", — сказав він.

Дем'яненко закликав генпрокурора та керівників Нацполіції детально перевірити своїх підлеглих.

«На незаконне утримання генерального секретаря УАФ на кордоні з Польщею на підставі сфальшованих бумажок має неодмінно відреагувати генеральний прокурор пан Костін, керівники прикордонників і Нацполіції. Перевірте своїх людей — їх або використали всліпу, або вони свідомо працюють на представників нашого спільного ворога», — додав Дем'яненко.

Нагадаємо, за даними «Трибуни», Юрія Запісоцького утримували на кордоні з Польщею через спробу вручення підозри. В якому провадженні та за якими звинуваченнями, поки що невідомо.

Перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов повідомив, що після втручання адвокатів Юрій Запісоцький зрештою перетнув кордон з Польщею і продовжив своє відрядження до УЄФА.

Протасов також припустив, що «фабрикація звинувачень» проти співробітників УАФ і «беззмістовні папірці під виглядом процесуальних документів» за умислом «російських замовників мають відбити в УАФ бажання займатися підготовкою до ЧС-2030».

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