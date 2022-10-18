Атака ворога на Київ та Придніпровську ТЕС: стала відомою кількість загиблих енергетиків

Внаслідок атаки по Києву у вівторок, 18 жовтня, загинули троє людей.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

«В результаті атаки на енергетичні об'єкти загинули троє людей — співробітники комунальних служб», — сказав він.

Крім того, під час атаки енергетичних об'єктів в Україні поранення зазнали 7 співробітників компанії ДТЕК. Один із них помер в автомобілі швидкої допомоги, повідомили у Придніпровській ТЕС.

«Сьогодні у нас важкий день. росія продовжує завдавати масованих терористичних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Вранці була атакована Придніпровська ТЕС. На жаль, є постраждалі. За попередньою інформацією, четверо енергетиків отримали легкі осколкові поранення. Їм надано першу медичну допомогу, стан — задовільний, одного пораненого доставлено до лікарні на обстеження», — зазначено у повідомленні.

Енергетики також констатували, що обладнання станції зазнало серйозних пошкоджень. Після удару на об'єкті сталося спалах, на даний момент генерації на станції немає. Після ліквідації пожежі працівники підприємства розпочали роботу з усунення наслідків та поновлення роботи.

«Також знеструмлено насосно-фільтрувальну станцію. У зв'язку з цим відсутнє водопостачання споживачів 1−20 кварталів ж/м Придніпровськ. В даний час заради безпеки на станції знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі. Ми продовжуємо робити все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора. — додали у Придніпровській ТЕС.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, починаючи з 10 жовтня і зараз від ворожих снарядів і ракет постраждала третина енергопотужностей країни.

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