Удар ворога по Києву: мешканців столиці закликали максимально економити воду та електроенергію

Киянам і всім українцям, які перебувають у столиці, потрібно максимально економити воду і електроенергію, поки ліквідують наслідки ранкової російської ракетної атаки на столицю 18 жовтня.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

Також міський голова закликав киян не включати потужні електроприлади: кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо.

Кличко зазначив, що у будинках, де знижено тиск у водопровідній мережі, потрібно максимально економно витрачати воду.

«Поки що частково обмежено надання послуг електро- та водопостачання у багатьох будинках на лівому березі столиці. У деяких будинках можливе зниження тиску у водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води. Якщо водопостачання тимчасово припинено, знайдіть найближчий від будинку бюветний комплекс, колонку чи автомат із продажу питної води та зробіть запас води», — закликав міський голова.

Також він повідомив про збільшення кількості жертв атаки дронів 17 жовтня — з-під завалів будинку у Шевченківському районі дістали тіло ще однієї загиблої жінки. Таким чином загальна кількість жертв зросла до п'яти.

Нагадаємо, українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як разом із сусідами намагалася збити ворожий дрон-камікадзе над її будинком.

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