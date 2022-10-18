Без знання мови українцем не станеш: названі умови набуття громадянства країни
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо умов прийняття до громадянства України.
Документ у першому читанні підтримало 309 народних депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його інформацією, законопроєктом № 7606 для отримання громадянства України потрібно скласти іспити з основ Конституції України, історії України, а також підтвердити володіння українською мовою.
«Законом вводиться зобов'язання протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та подання документів про складання таких іспитів», — йдеться у повідомленні.
Як відомо, у липні Кабмін вніс до Ради законопроєкт про встановлення додаткових умов для прийняття у громадянство України. Крім того, президент Володимир Зеленський відповів на петицію про запровадження обов'язкового іспиту для здобуття громадянства України.
Нагадаємо, норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», ухваленого у квітні 2019 року, поступово стають обов'язковими для всіх сфер життя. Тому без знання української мови людині буде складно інтегруватися у професійній спільноті та у соціумі.
Як повідомляли «ФАКТИ», Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні скасувала призов на строкову військову службу у період дії воєнного стану.
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