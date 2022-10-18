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Україна

Без знання мови українцем не станеш: названі умови набуття громадянства країни

16:05 18 жовтня 2022
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Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо умов прийняття до громадянства України.

Документ у першому читанні підтримало 309 народних депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, законопроєктом № 7606 для отримання громадянства України потрібно скласти іспити з основ Конституції України, історії України, а також підтвердити володіння українською мовою.

«Законом вводиться зобов'язання протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та подання документів про складання таких іспитів», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, у липні Кабмін вніс до Ради законопроєкт про встановлення додаткових умов для прийняття у громадянство України. Крім того, президент Володимир Зеленський відповів на петицію про запровадження обов'язкового іспиту для здобуття громадянства України.

Нагадаємо, норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», ухваленого у квітні 2019 року, поступово стають обов'язковими для всіх сфер життя. Тому без знання української мови людині буде складно інтегруватися у професійній спільноті та у соціумі.

Як повідомляли «ФАКТИ», Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні скасувала призов на строкову військову службу у період дії воєнного стану.

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