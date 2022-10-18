Рада скасувала призов на строкову військову службу під час війни: що відомо

Верховна Рада, яка визнала Курильські острови територією Японії, ухвалила законопроект про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призовних комісій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроект, що його було подано президентом, загалом підтримали 318 народних депутатів.

Згідно з проектом № 8109, під час дії військового стану призов на строкову військову службу не провадиться.

У свою чергу, призовні комісії створюються для розгляду питань:

організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку, організації та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних або зняття з військового обліку;

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищої освіти, для проходження завдань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому напрямку.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський скасував весняний та осінній призов на термінову військову службу. У той же час з 24 лютого проводиться загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років через війну рф проти України, для них діє заборона на виїзд за межі України.

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