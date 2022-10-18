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Україна

Рада скасувала призов на строкову військову службу під час війни: що відомо

15:00 18 жовтня 2022
Військова присяга для новобранців

Верховна Рада, яка визнала Курильські острови територією Японії, ухвалила законопроект про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призовних комісій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроект, що його було подано президентом, загалом підтримали 318 народних депутатів.

Згідно з проектом № 8109, під час дії військового стану призов на строкову військову службу не провадиться.

У свою чергу, призовні комісії створюються для розгляду питань:

  • організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку, організації та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних або зняття з військового обліку;
  • направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищої освіти, для проходження завдань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому напрямку.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський скасував весняний та осінній призов на термінову військову службу. У той же час з 24 лютого проводиться загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років через війну рф проти України, для них діє заборона на виїзд за межі України.

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