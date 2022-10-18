Зірку голлівудського бойовика «Суперфлай» засуджено до 50 років в'язниці

У вівторок, 18 жовтня, популярний американський актор і співак Каалан Вокер був засуджений до 50 років ув'язнення. Суд визнав його винним у кількох зґвалтуваннях, сексуальних домаганнях та примусі до орального сексу. Всі ці злочини Вокер скоїв у період із 2013 по 2018 рік. Нині йому 27 років.

Каалан став відомим у 2017 році завдяки ролі у фільмі «Королі», де його партнерами були Геллі Беррі та Деніел Крейг. Через рік він зіграв одну з головних ролей у бойовику «Суперфлай».

Вокер знаходив своїх жертв у соцмережах. Він знайомився там із дівчатами, зокрема неповнолітніми, які мріяли зробити кар'єру як моделі чи актриси. Каалан обсипав їх компліментами, а потім пропонував провести пробну зйомку.

Далі він орендував на короткий термін якесь невелике приміщення і призначав там черговій дівчині зустріч. Іноді він пригощав своїх жертв алкогольними напоями, а потім силою опановував їх. Іноді навіть не витрачався на спиртне. Його не зупиняли ні благання дівчат, ні крики про допомогу. Однією з жертв було 14 років.

Адвокат Уокера намагався переконати присяжних у тому, що його клієнт вступав в інтимні стосунки з усіма дівчатами лише за їхньою згодою. Нібито жодного насильства не було. Дівчата йшли на секс заради отримання ролі. А тепер мстять Уокер за обман. Після сексу ніяких спроб не було, і ролей ніхто з них не отримав. Проте присяжні не повірили захисту. І тепер ґвалтівник, чиї статки оцінюються в 4 мільйони доларів, проведе 50 років за ґратами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що популярний американський співак R. Kelly був засуджений до 30 років в'язниці за серію злочинів сексуального характеру. Звинувачення проти нього висунули 11 жінок.

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