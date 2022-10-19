Триває війна російського народу проти свободи українців. Росіяни продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них — Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Курахове Донецької області, Трихати Миколаївської області та Миколаїв. Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти використали 14 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва „Shahed -136“, 10 з яких збили підрозділи Сил оборони. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках», — повідомили у штабі.

Так, за добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області, Білогорівка на Луганщині, Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.

«Авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 об’єкти ППО та 1 — артилерії, 2 склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника», — йдеться у повідомленні.

Американський інститут дослідження війни проаналізував спробу прориву на Харківщині.

«Російські війська провели обмежену наземну атаку у північній частині Харківської області 18 жовтня, що, мабуть, передбачає, що російські сили можуть зберегти територіальні претензії у Харківській області, незважаючи на величезні втрати під час недавніх контрнаступів українських військ. Український генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили атаку російських військ на Огорцеве, населений пункт за 2 км на південь від міжнародного кордону і приблизно за 50 км на північний схід від Харкова. Природа цього обмеженого вторгнення неясна, але це може свідчити, що російські війська продовжують наступальні операції поблизу кордону. Враховуючи нинішній стан російських наступальних можливостей в Україні, що постійно погіршується, малоймовірно, що російські війська досягнуть якихось успіхів у цьому районі», — повідомили в інституті.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень Великої Британії (RUSI) проаналізували останні успіхи ЗСУ.

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram