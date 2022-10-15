40.02 / 40.92 38.32 / 39.53
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Розумний наступ: у Великій Британії пояснили успіхи ЗСУ на фронті

17:10 15 жовтня 2022
Каховська ГЕС

На південному напрямку ЗСУ зроблять усе, щоб узяти Нову Каховку, насамперед спробувавши ізолювати війська окупантів від постачання з росії. Мета української армії — змусити російських загарбників у Новій Каховці здатися або відступити.

У Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень Великої Британії (RUSI) упевнені, що ЗСУ не хочуть ані штурмувати, ані бомбити власне місто, передає телеграм-канал «Україна 365«

«Нова Каховка — ключ до звільнення Херсона від російських окупантів. Причина в Каховському мосту через Дніпро і Каховській ГЕС. ЗСУ, взявши Нову Каховку, зможуть перейти дамбу, опинившись на східному березі Дніпра, і почати оточувати Херсон. Вони не хочуть пробивати собі шлях силою у своє власне місто. Тим більше не хочуть його бомбити. Але вони працюють над тим, щоб ізолювати російські війська, позбавити їх постачання, а потім змусять їх або відступити, або здатися — і це те, що вони робили в інших місцях!» — йдеться у повідомленні.

Про якісь великі бої взагалі не йшлося, хоча наші бійці, за даними британських експертів, й домоглися великих успіхів — і це тому, що ведуть дуже обережний і розумний наступ, постійно оточуючи російські сили і змушуючи їх відступити або здаватися.

Раніше очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов зазначав, що взимку війна значною мірою затихне, а потім почнеться її завершення. Він, зокрема, зазначив, що на першому етапі це буде вихід на адмінкордон станом на 1991 рік, а до кінця весни наступного року ЗСУ можуть увійти до Криму.

631

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як позбутися харчової молі народними засобами

Як позбутися харчової молі народними засобами

Наталія Кличко

Розлучення та дівоче прізвище: колишня дружина мера Києва не хоче бути Кличко

хата

Будь-які холоди нестрашні: українець збудував теплий будинок з пінопласту, в якому можна не платити за комуналку

торт

«Супершвидкий» та «суперсмачний» торт «Снікерс»: готується за сім хвилин, без духовки, желатину та згущеного молока

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту