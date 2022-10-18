Удар російського ворога по Україні: що відбувається у Києві, Дніпрі, Харкові та інших містах країни

Російські фашисти завдали масованого удару по Україні, знищуючи будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

11:31 У Житомирі ухвалено рішення тимчасово відмовитися від використання міського електротранспорту у вечірній час задля економії електроенергії. Про це у відеозверненні заявив мер Віталій Бунечко. За його словами, у деяких районах вже відновили енергозабезпечення, лікарні отримали живлення по аварійних каналах, деякі об'єкти водоканалу також мають підключення, але не всі, тому вода подається тільки на перші-другі поверхи.

11:30 В Офісі президента закликали готуватися до відключень електроенергії та води по всій Україні. Про це заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив в ефірі телемарафону.

11:27 Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, що ворог атакував Україну з моря та з півночі: «Калібри» були запущені з південного напрямку, а балістичні ракети — з північного. Крім того, було задіяно стратегічну авіацію з Ростовської області — це літаки Ту-95, Ту-160. 6 літаків, кожен із яких може мати по 8 — 12 ракет.

11:27 У Запоріжжі повідомили про початок контрольованого підриву піротехніками ДСНС снарядів, що не розірвалися (його здійснюватимуть до 12:00). Влада просить городян зберігати спокій та дотримуватись інформаційної тиші.

11:15 Удар ворога по Києву: на Троєщині та в деяких районах на Лівому березі Києва відсутнє водопостачання та електропостачання, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону.

11:00 В Житомирській області 11 населених пунктів залишилися без світла через обстріли, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Київ

«Попередньо 3 прильоти в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста», — написав у своєму телеграм-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Пізніше мер Віталій Кличко уточнив, що росіяни вдарили по Деснянському району міста.

У соцмережах повідомляють, що на Троєщині зникло світло, а потім вода.

У телеграм-каналах з'являються фотографії великих клубів диму у місті.

Мер Броварів Ігор Сапожко також повідомляв про роботу ППО у місті.

Дніпро

На даний момент відомо як мінімум про два прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури, він зазнав серйозних пошкоджень. У частині районів міста припинено подання населенню води.

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив також, що силам ПВО вдалося збити чотири ворожі ракети, спрямовані на місто.

Житомир

Внаслідок ворожих ракетних ударів у місті немає світла та води.

«Попередньо 2 прильоти в об'єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС», — повідомили в Офісі президента.

Це підтвердив і мер Сергій Сухомлін .

«Інформацію про постраждалих та пошкодження дамо згодом. Зараз немає світла та води у Житомирі. Лікарні на резервному харчуванні. Працюємо. Відбою немає. Будьте у безпеці», — цитує міського голову прес-служба Житомирської міської ради.

Харків

«Харків під обстрілом — у місті за 5 хвилин було дві серії вибухів», — повідомив мер Ігор Терехов під час тривоги по всій країні.

За його попередньою інформацією, вразили район одного із промислових підприємств міста.

«Сьогодні близько 8:30 ворог запустив Харковом з російського Білгорода 8 ракет», — підтвердив губернатор Олег Синегубов .

За його словами, попередньо постраждалих немає. Профільні служби обстежують, зокрема Новобаварський, Основ'янський та Слобідський райони.

Миколаїв

Після нічних обстрілів електропостачання у місті станом на 6:20 було відновлено, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Проте на ранок російські вороги знову обстріляли Миколаїв ракетами С-300.

«Є попадання до двоповерхової будівлі. Під завалами знайдено тіло чоловіка», — каже Кім.

Пізніше губернатор додав, що ракети також знищили квітковий ринок без жертв.

Вночі росіяни також вдарили по критичній інфраструктурі території Ольшанського товариства Миколаївського району, додав Кім.

Запоріжжя

Вночі росіяни також вдарили по інфраструктурі Запоріжжя. Це був авіаудар із використанням дрона-камікадзе, повідомляє керівник Запорізької ОВ Олександр Старух.

«Внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Одна ракета потрапила до складських приміщень в одному з районів Запоріжжя», — повідомив він.

Про постраждалих внаслідок атаки не повідомлялося.

Зазначимо, що українці вважають такі атаки не більше ніж свідченням безсилля окупантів, які не здатні досягти будь-яких успіхів на полі бою.

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