Новий шанувальник Ксенії Мішиної здивував її оригінальним запрошенням на побачення, через яке її зупинила поліція

У «Холостячки» Ксенії Мішиної, яка поставила крапку у стосунках з Олександром Еллертом, з'явився новий шанувальник. Таємний чоловік здивував акторку оригінальним сюрпризом. Він залишив на капоті її машини розкішний букет яскраво-червоних троянд, гелієві кульки у вигляді сердець і білого плюшевого ведмедя, а машину обклеїв живими квітами.

Спустившись на паркінг, Ксенія була шокована.

«Я просто в шоці. Що це? Зайшла на паркінг. Боже мій, як красиво. Дякую велике», — здивувалася Мішина.

Також вона виявила записку від таємничого шанувальника. Автор пояснив, що хотів змусити Ксенію посміхнутися, запросив побачення та пообіцяв розкрити деталі пізніше.

«Я хотів, щоб ти посміхнулася. Якщо так і сталося, значить, це все було не даремно. Цього дня ти їздитимеш на машині в квітах. Відчіпляти квіти суворо заборонено законодавством. Мийка за мій рахунок», — пише прихильник.

Здивована Ксенія вирушила у справах, не знімаючи з машини «весільний» декор. Так і каталася Києвом, поки її не зупинили представники поліції і не попросили зняти квіти, оскільки вони могли створювати дискомфорт іншим учасникам руху.

Пізніше на Мішину вдома чекав ще один сюрприз — їй доставили гарний букет. Але вже без записки.

Нагадаємо, після розриву з Еллертом, Ксенія разом із ним рятувалася від війни. Але налагодити стосунки їм не вдалося.

Акторка каже, що розчарувалася у «Холостячці».

Фото instagram.com/misha.k.ua

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