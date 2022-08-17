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Шоу-бізнес

Мішина заявила про остаточний розрив з Еллертом і готовність завагітніти знову (відео)

11:21 17 серпня 2022
Мішина та Еллерт на шоу

Актриса Ксенія Мішина, яка була вимушена рятуватися від війни разом із колишнім бойфрендом Олександром Еллертом, більше не хоче згадувати про нього.

Такий висновок можна зробити за її зверненням до фанатів у Instagram.

Зокрема, коли шанувальники запитали її в сториз, чи вона у відносинах з Олександром, Ксенія відповіла без натяків і півтонів.

«Мені здається і так усім уже все зрозуміло. Прошу більше ніколи мене не асоціювати з його ім'ям», — написала зірка.

Ймовірно, припущення фанатів щодо того, що пара знову могла зійтися, з'явилися саме повідомлення про те, що Еллерт допоміг Ксенії та її 10-річному сину Платону евакуюватися на захід України 24 лютого. Разом вони поїхали до Буковеля, де великою компанією жили в одному будинку.

А оскільки після реаліті пара кілька разів «розходилася» і «з'їжджалася», то фанати, можливо, сподівалися, що це черговий «баг» знаменитостей.

Тепер же у зірок намітився «остаточний розрив».

Проте Ксенія, схоже, сподівається на нові відносини, оскільки заявила, що не проти завагітніти знову.

Головними ж засобами виховання Платона та майбутньої дитини вона вважає любов.

Нагадаємо, раніше актриса розкрила невідомі раніше закулісні подробиці романтичного реаліті та зізналася, що була розчарована початком проєкту.

Фото СТБ

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