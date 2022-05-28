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Спорт

Олімпійського чемпіона з росії готують воювати проти України

18:43 28 травня 2022
Марк Кондратюк

18-річний російський фігурист Марк Кондратюк, який став олімпійським чемпіоном Пхенчхана-2022 у командному турнірі, призваний до лав армії країни-агресора.

Уродженець Подольська увійшов до числа 39 атлетів, які виступають у 16 олімпійських видах спорту, що пройдуть тижневий «курс молодого бійця» у спортивній роті ЦСКА в Самарі. «У рядових буде 40 годин занять із тактичної, вогневої, інженерної підготовки. Солдати вивчать загальновійськові статути, військову топографію, здадуть заліки з фізичної та стройової підготовки, виконають нормативи щодо РХБ захисту та забезпечення безпеки військової служби», — повідомляється на сайті армійського клубу.

Утім, враховуючи, якими темпами проходить мобілізація в росії на тлі невдач, що зазнає «друга армія світу» на території України, лише «курсом молодого бійця» ці навчання навряд чи закінчаться, і багато хто з них напевно приєднається до лав окупантів.

Нагадаємо, Кондратюк став учасником скандалу в олімпійському командному турнірі з фігурного катання. Після завоювання «золота» одна з учасниць російської збірної, 15-річна Каміла Валієва, здала позитивну допінг-пробу. Команду з рф після цього могли позбавити нагороди, але в результаті Спортивний арбітражний суд (CAS) залишив нагороду російській команді та допустив спортсменку, що провинилася, до подальшої участі в одиночних змаганнях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на російську віцечемпіонку Олімпійських ігор Наталію Забіяко повісили тавро зрадниці після рішення про зміну громадянства.

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