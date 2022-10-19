Перелік документів залежить від виду пенсії: у Мінсоцполітики роз'яснили, як оформити пенсію онлайн

В Україні оформити пенсію можно як особисто, так і дистанційно.



В Мінсоцполітики зазначили, що у другому випадку необхідно подати заяву на призначення пенсії онлайн, після чого достатньо буде лише один раз відвідати відділення Пенсійного фонду для отримання пенсійного посвідчення.



«Послуга дає можливість застрахованій особі (заявнику) самостійно подавати заяву та скан-копії всіх необхідних документів з метою подальшого постійного отримання того чи іншого запитуваного заявником виду пенсії. У заяві на призначення пенсії заявник повинен вибрати територіально найближче від нього відділення ПФУ, де він має намір оформити пенсію, а також відзначити потрібний йому вид своєї майбутньої пенсії, вказати адресу місця проживання та надати відомості про свій паспорт. В цій заяві застрахована особа може вказати свою електронну пошту та номер телефону для того, щоб потім вона могла відстежувати хід виконання своєї заявки. Далі заявник мусить прикріпити підготовлені їм скан-копії документів, а також вказати спосіб отримання пенсії: через АТ ˮУкрпошта» або через уповноважений банк (зазначити банківський рахунок та інші банківські реквізити тієї пластикової картки, на яку буде перераховуватися майбутня пенсія)", — йдеться у повідомленні.

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В міністерстві нагадали, що для кожного виду пенсії є свій перелік документів, необхідних для її оформлення:

Якщо людина виходить на пенсію за віком, то це паспорт, ідентифікаційний код та трудова книжка.

Якщо, наприклад, пенсія призначається з інвалідності, то повинні додаватися документи для обґрунтування цієї інвалідності.

У разі призначення пенсії за віком відповідна заява може бути подана заявником не раніше, ніж за місяць до досягнення ним пенсійного віку.



Для подання заявки необхідно також врахувати, що пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків:

Пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Пенсія з інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, наступного за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

Для подання заяви можно скористатися порталом «Дія», а також порталом Пенсійного фонду України.



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«Рішення щодо надання пенсійного забезпечення приймається протягом 10-ти робочих днів, впродовж яких співробітниками відділення ПФУ надсилається заявникові СМС-повідомлення про призначення пенсії або ж про необхідність уточнення даних», — зазначили у Мінсоцполітики та додали, що ця послуга надається безкоштовно.



Нагадаємо, що українцям, які набули права на пенсію за віком, але продовжують працювати, під час оформлення пенсії встановлюється надбавка за відпрацьований час. Так, за кожен повний місяць страхового стажу при відстроченні виходу на пенсію терміном до 5 років — на 0,5%, понад п'яти років — на 0,75%.

Фото Pixabay

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