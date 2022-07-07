Відстрочений вихід на пенсію: скільки доплатять за «перепрацювання»

Українцям, які набули права на пенсію за віком, але продовжують працювати, під час оформлення пенсії встановлюється надбавка за відпрацьований час.

Згідно зі статтею 29 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (зі змінами від 30 квітня 2022), при пізньому призначенні пенсії її основний розмір збільшується:

- на 0,5% - за кожен повний місяць страхового стажу при відстроченні виходу на пенсію терміном до 5 років;

- на 0,75% - за кожен повний місяць страхового стажу при відстроченні понад 5 років.

Відстрочка пенсії на рік дає збільшення до пенсії у розмірі 6%, на два роки — 12% і так далі, пише «НаПенсії».

Пенсія призначається за заявою пенсіонера з дня, наступного за останнім днем ​​місяця, в якому придбано повний місяць страхового стажу для відстрочення часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з такого дня.

Якщо повних місяців страхового стажу після 25 років немає (наприклад, роботодавець не сплатив внески) або заява про призначення пенсії буде подана не пізніше трьох місяців з останнього дня місяця, в якому придбано повний місяць страхового стажу для відстрочення, пенсія буде призначена з дня звернення.

Фото depositphotos

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