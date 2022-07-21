Пенсія з інвалідності: як розмір виплат залежить від групи та страхового стажу (інфографіка)

У Пенсійному фонді України нагадали, що розмір пенсії з інвалідності залежить від групи та набутого страхового стажу. До речі, інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності для осіб, строк повторного огляду яких припав на війну, продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд

Як повідомляє Соціальна інформаційна платформа, у осіб, яким призначено I групу інвалідності, розмір пенсії становить 100% розміру пенсії за віком. Для призначення пенсії необхідно мати страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому людину визнано інвалідом.

Розмір пенсій у осіб з II групою інвалідності становить 90% пенсії за віком, стаж — від 1 до 14 років. Особи з III групою інвалідності отримують 50% пенсії за віком при наявності страхового стажу від 1 до 14 років.

Документи для призначення пенсії по інвалідності можна можна подавати у сервісному центрі ПФУ або онлайн — на порталі Пенсійного фонду:

Письмову заяву про призначення пенсії;

Паспорт, для дітей — свідоцтво про народження (якщо у вас ID-паспорт, то потрібна ще довідка про реєстрацію місця проживання, яку видають разом з паспортом);.

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

Трудову книжку або інші документи, які підтверджують стаж, та відомість про заробітну плат;.

Документи, що засвідчують особливий статус особи (наприклад: довідка з МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни);

Фотографію для оформлення пенсійного посвідчення.

Якщо заяву подає військовослужбовець, то треба до цього пакету документів додати:

Свідоцтво про хворобу, видане та завірене військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії (копія).

Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то до заяви потрібно додати:

Довідку військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби, а також висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

Нагадаємо, що у 2023 році влада має намір закріпити у законодавстві поняття базового пенсійного доходу.

Фото Pixabay

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