Щоб так — так ні: чи справді Ізраїль відмовився допомогти Україні у боротьбі з іранськими дронами

В Ізраїлі прокоментували ситуацію з проханням Україні надати системи ППО, які б допомогли Силам оборони боротися з дронами-камікадзе, які росія отримує від Ірану .

«Я хочу дати зрозуміти, що ми не продаємо зброю Україні», — заявив міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц в ефірі радіостанції «Кол Чай», передає haaretz.com. За його словами, в Україну надсилають лише медичну та гуманітарну допомогу.

Заява міністра прозвучала напередодні анонсованої зустрічі ізраїльського прем'єра Яїра Лапіда (Yair Lapid) із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час яких український дипломат збирався порушити питання щодо постачання систем ППО.

Тим часом Верховна Рада України проголосувала за постанову із засудженням іранських поставок росії та закликом запровадити санкції щодо цієї держави.

Нардеп Олексій Гончаренко у зв'язку з цим повідомив, що серед основних тез в ухваленому документі — заклик до уряду України про негайне опрацювання питання щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном та скасування всіх двосторонніх договорів, у тому числі й про лібералізацію візового режиму. Також у документі міститься заклик негайно розпочати переговорний процес з Ізраїлем, США та Єврокомісією щодо заходів протидії проти виробництва зброї.

Також він звернув увагу на заяву ізраїльського міністра оборони, вказавши на неточність його цитування масмедіа: «Про Ізраїль та «відмову давати нам зброю». Друзі, це важливо! Експерт Ігаль Левін дає правильний переклад фрази міністра оборони Ізраїлю: «Я хочу бути зрозумілим, ми не продавали зброю Україні, ми передавали їй гуманітарне та медичне обладнання, це має бути ясно. Але зброю ми не продавали». Також він сказав: «Ми можемо допомогти Україні «розумними» системами попередження про ракетний напад».

За словами нардепа, міністр говорив у минулому часі про надання Україні о зброєння: «Тобто, не виключаючи поставки озброєння у майбутньому. Оригінал фрази про «відмову»: «אני רוצה להבהיר שלא מכרנו נשק לאוקראינה, העברנו להם סיוע רפואי והומניטרי, זה צריך להיות ברור, לא מכרנו לה נשק»

Раніше масмедіа з посиланням на високопосадовців і двох іранських дипломатів повідомляли про готовність Ірана постачати росії ракети класу «земля-земля».

Фото з мережі

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