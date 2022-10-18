Ганебна угода з вбивцею: стало відомо, яку зброю Іран готовий надати путіну

Дрони-камікадзе, які Іран постачає путінському режиму для війни в Україні, це не єдина військова техніка, яку Тегеран готовий дати кремлю, щоб помститися ненависному йому Заходу.

Керівництво цієї країни готується надати кремлівським людожерам ще й ракети класу «земля-повітря».



Про це пише Reuters з посиланням на двох високопоставлених іранських чиновників та двох іранських дипломатів.

Звичайно, навряд чи лідери Ірану розуміють хоча б віддалено, де знаходиться Україна, але їхня шалена ненависть до всього західного знайшла відгук у душах путінців, і тепер російським вбивцям постачатимуть ще більш смертоносну зброю.



За інформацією журналістів Reuters, домовленості між Іраном та росією було досягнуто ще 6 жовтня. Того дня перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер, два високопосадовці впливової Революційної гвардії Ірану та представник Вищої ради національної безпеки відвідали Москву для переговорів з росією про постачання зброї.



Тому навряд чи варто дивуватися з того факту, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Іраном через передачу зброї рф.

А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-агресор росія запропонувала щось важливе Ірану в обмін на дрони та контракт на балістичні ракети.



До того ж, ряд міністрів закордонних справ країн ЄС закликали до введення нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до російської агресії.



Нагадаємо, у липні президент росії путін, який останнім часом рідко залишав росію, особисто вирушив до Ірану. Аятолла Хаменеї повністю підтримав росію та поклав провину за війну в Україні на країни НАТО.

Тоді західні ЗМІ писали, що на зустрічі з керівництвом Ірану йшлося про бойові безпілотники, від яких тепер страждають не лише українські військові на фронті, а й українські міста та села.

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