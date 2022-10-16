Від іранських дронів-камікадзе можна вберегтися: опубліковано інструкцію

Іранські дрони-камікадзе завдають суттєвої шкоди не лише об'єктам критичної інфраструктури України, а й людям, оскільки при їх попаданні у ціль виникає сильна ударна хвиля.

У Мінреінтеграції розповіли, як розпізнати БПЛА та вберегтися від цієї зброї.



Перш за все, людину повинен насторожити гучний звук, який створює безпілотник у повітрі при наближенні, схожий на роботу двигуна мопеда або бензопили.

Почувши такий звук, потрібно потрапити у спеціально обладнані укриття — підвали, цокольні поверхи будинків, підземні паркінги, переходи або дотримуватись правил «двох стін».

У транспорті залишатися не можна. Слід вийти, відбігти трохи далі від дороги й знайти можливе укриття.

Місця для укриття потрібно вибирати якнайдалі від військових стратегічних об'єктів та адміністративних будівель.

Не варто ховатися у під'їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.

Нагадаємо, нещодавно в Україні з'явився додаток «єППО», за допомогою якого можна повідомити про переміщення російських повітряних цілей. Наразі українці, які побачили повітряну ціль, за допомогою свого смартфона можуть оперативно передавати інформацію фахівцям ППО.

Українські військові вже навчилися швидко розпізнавати та знищувати іранські дрони. На днях за добу Сили оборони ліквідували 19 таких безпілотників.

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