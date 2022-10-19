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Україна

путін ввів «воєнний стан» на окупованій частині України

15:24 19 жовтня 2022
Путін

путін своїм указом запровадив військовий стан на частині території України, яку росія вважає нібито своєю.

Йдеться про так звані «лнр» і «днр», а також про Запорізьку та Херсонську області, де «ведеться територіальна оборона та створюються міжвідомчі координуючі органи (штаби територіальної оборони)».

А в окупованому Криму, а також на території російських Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей запроваджується «режим (середній рівень реагування), в рамках якого вищі посадові особи здійснюють повноваження щодо проведення мобілізаційних заходів у сфері економіки, окремих заходів щодо територіальної оборони, заходів з цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, а також повноваження щодо реалізації заходів для задоволення потреб усіх військ, військових формувань, органів і потреб населення».

РосЗМІ з посиланням на депутата держдуми Водолацького повідомляють, що евакуація жителів з українських територій, тимчасово окупованих рфї, не планується, за винятком Херсонської області.

Нагадаємо, що жителі Херсона почали отримувати СМС від окупаційної влади із закликом залишити місто через можливі обстріли, провину за які хочуть покласти на ЗСУ.

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