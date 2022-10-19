«Рятував пораненого побратима»: у бою під Бахмутом загинув 25-річний воїн з Волині

На Донеччині у бою загинув захисник з Волині Володимир Нерода. У Соледарі під Бахмутом він отримав поранення, несумісне з життям. Воїну було 25 років.

«Для мене цей малий — ціла історія з таким болючим кінцем, що просто сил нема більше, — пише у фейсбуці волонтерка Марина Соколова. - Його, пораненого, привезли до нас в київський шпиталь у той день, коли був відбір на „Ігри Нескорених“ у Сідней у 2018 році. Знайома приїхала зі шпиталю на стадіон зі словами: „Такого важкого хлопчину привезли, лікарі переживають, виживе чи ні. Не дають ніяких прогнозів“. Він вижив. Годували його всім шпиталем, як малу дитину: хтось вмовляв, хтось сварив, а він не хотів ніяк. Знову всім шпиталем відправляли Вову на лікування в Німеччину, а він ледь не плакав, бо „там же вас не буде!“. Знову сварили, коли почав проситися назад в Україну і ще не долікувався. Вова був дитиною всім нам. Його можна було сварити рівно до того, як він починав усміхатися. А усміхався він майже завжди, коли нас бачив. 14 травня 2021 року Вовка приїхав на відбір у команду на Warrior Games. На реєстрації, за день до змагань, він обіймав, показував своє друге підборіддя і сміявся, що нарешті відгодувався. В день змагань переживав, що я працюватиму і не побачу, як він влучає у мішені на стрільбі з лука. Я таки працювала і багато чого пропустила, але на його вистріли встигла. Неймовірна щира й дитяча радість, коли взяв медаль з баскетболу на візках. Вова — малий, який вже один раз мав не вижити та вижив. Попри прогнози лікарів. Попри все. Вова загинув на війні».

За словами побратимів, Володимир Нерода був трохи незграбним, але наполегливим та світлим. Загинув, витягуючи пораненого бійця. Дата поховання поки що невідома.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в боях на Херсонщині загинув рок-музикант з Кропивницького 48-річний Сергій Лучихін.

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