«У 18 років він дивом вижив в Іловайську»: війна забрала героя з Прикарпаття

У запеклому бою з окупантами під Бахмутом загинув командир взводу управління мінометної батареї механізованого батальйону з Долинщини Олександр Гошилик. Трагічну звістку повідомила сестра героя Оксана Василевич.

«Він вийшов з Іловайську в його 18 років, але не вийшов з-під Бахмута 7 жовтня, в його 27 років. Він називав себе „Клятим Мольфаром“. І ми завжди сварилися за перше слово в цьому псевдонімі. В його віршах стільки мудрості, скільки в собі збирають цілі покоління! Сказати, що він був надзвичайним, мало. Він був світлом для всіх, хто його знав. Навіть будучи на війні, в нього не було ненависті чи злоби. Коли ми розмовляли, він завжди ще й нас заспокоював. Ми були такі близькі. Цілодобово могли розмовляти на наші філософські теми. Ходити проводжати один одного на 5 хвилин тривалістю в 2 години. Відчували всі тонкощі мислення один одного. Ловили когнітивні помилки одне одного і розбирали їх на запчастини».

Відомо, що воїн — вихованець фізичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка.

«Цей талановитий хлопець, навчаючись у Долинському природничо-математичному ліцеї, отримав запрошення від УФМЛ, де продовжив навчання з 9 класу. Далі у біографії Сашка — КНУ імені Тараса Шевченка, Майдан, Революція Гідності, АТО, добровольчий батальйон „Донбас“, — йдеться на фб-сторінці закладу. — Олександр Гошилик був розробником в компанії Verbit. Це світова платформа голосового штучного інтелекту, яка за допомогою власної технології перетворює контент з аудіодоріжок в текстовий формат. Молодий і креативний, він згуртовував колектив, творив і реалізовував нові й нові проєкти, мав цілу низку досягнень, нагород. Та знову прийшла війна… Навіть перебуваючи на ній, хлопець не тримав у душі ненависті чи злоби. Саме там, під постійними обстрілами та між штурмами, він почав писати вірші, навіть встиг видати збірку своїх творів „Міст через вічність“ — пронизливу і правдиву, і до щему болючу».

Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув 22-річний Денис Ніколіца з Вінниччини, який тільки у серпні став татом.

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