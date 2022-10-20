Допоміг ворогові: СБУ затримала блогера, який опублікував відео удару Росії по Бурштинській ТЕС

Після влучання ворожих ракет по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині вдень 19 жовтня СБУ вирахувала блогера, який відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зробив це задля збільшення кількості підписників. Однак опубліковане відео одразу ж підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів.

СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-«воєнкори», але й кадрові військові — так вони використовують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.

При цьому встановлений СБУ блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу, проте чоловік лише після спілкування зі службовцями СБУ усвідомив, що відео влучань можуть бути використані рф для коригування точності ударів.

Тож Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів по військових об’єктах і цивільній критичній інфраструктурі, а також нагадує, що коригування ворожого вогню є злочином і карається законом.

До речі, раніше СБУ публікувала список найпопулярніших серед українців Telegram-каналів, які фінансуються росією для розхитування суспільства, закликавши не довіряти інформації, яку розповсюджують ці Telegram-канали.

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