Чим раніше, тим краще: у ПФУ нагадали, в які терміни слід звертатися за призначенням пенсії за віком

Коли людина досягає пенсійного віку, вона може звернутися до Пенсійного фонду за призначенням пенсії. Цього року через війну деякі українці не мали можливості вчасно оформити пенсію за віком.



Так, пенсіонерка з Харківської області, яка через окупацію не змогла вчасно подати документи на призначення пенсії до Пенсійного фонду та через вебпортал фонду, втратила кілька місяців пенсійних виплат, пише «НаПенсії».

«Я народилася 20 січня 1962 року. Була готова до подання документів у лютому, але, на жаль, 24 лютого розпочалася війна, і мені порекомендували подати заяву на призначення пенсії через електронний портал. Багато разів пробувала, але портал не працював. Змогла увійти лише 21 квітня, і тоді подала документи. Внаслідок чого втратила кошти за період воєнного стану», — йдеться у листі пенсіонерки.

Як відомо, згідно з законодавством, за призначенням пенсії за віком можна звертатися у будь-який час після виникнення права на пенсію, але не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку. Тоді пенсія призначається від дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо звернення щодо призначення пенсії подається пізніше тримісячного терміну, то пенсію призначать з дати звернення.



Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня перерахували пенсії двом категоріям пенсіонерів.

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