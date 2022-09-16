Двом категоріям пенсіонерів за кілька тижнів збільшать виплати: кому пощастить

В Україні з 1 жовтня перерахують пенсії двом категоріям пенсіонерів — тим, хто досяг віку 75 років та тим, хто має достатньо стажу.



Про це в етері «Національного телемарафону» заявила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.



«З жовтня до програми підвищення доходів, ініційованої президентом, включать 1 млн 676 тисяч пенсіонерів віком від 70 до 74 років, розмір пенсії яких становить до 10 340 грн. Їм щомісяця доплачуватимуть по 300 грн. Так щоб після підвищення загальний розмір пенсії не перевищував 10 340 грн», — розповіла вона.

Наприклад, якщо пенсіонер, якому понад 70 років, отримує пенсію у розмірі 6 тис. грн, то вже з наступного місяця йому виплачуватимуть 6,3 тис. грн.

Ще одна категорія тих, хто отримає збільшення — це пенсіонери віком від 70 років, які виконали вимоги щодо стажу та отримують менш як 3 тис. грн. Їхня пенсія збільшиться до 3 тис. грн.



При цьому якщо немає необхідного стажу:

- пенсіонерам віком від 70 до 80 років встановлять мінімальну виплату у розмірі 2500 грн;

- пенсіонерам віком від 80 років — 2600 грн.

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