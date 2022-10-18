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Наявність роботи впливає на призначення пенсії тільки в одному випадку: у ПФУ назвали виняток

14:50 18 жовтня 2022
жінка

Коли людина досягає пенсійного віку, вона може звертатися до Пенсійного фонду та оформлювати пенсію. Право на пенсію не залежить від того, чи працює людина на час звернення, чи ні. Але якщо громадянин оформляє пенсію за вислугу років, він не має права працювати за тією спеціальністю, з якою він іде на заслужений відпочинок, пише Соціалка.UA.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсія за вислугу років призначається та виплачується лише при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Така пенсія встановлюється окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до віку, що дає право на пенсію за віком.

У разі влаштування на роботу за посадою, що дає право на пенсію за вислугу років, пенсійні виплати припиняють на весь період роботи на цій посаді. Це відбувається і якщо людина працює на таких посадах після досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики розробили новий законопроєкт, згідно з яким незаможним категоріям пенсіонерів буде введено доплати за рахунок меценатів.

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